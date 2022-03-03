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3 марта, 22:59

Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА во втором матче серии плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после второй игры серии первого раунда плей-офф против ЦСКА (1:4) ответил на вопросы журналистов.

— Два матча прошло и вот снова во втором периоде команда «подсаживается» и соперник владеет преимуществом. Тут дело в физической подготовке или психологии?

— Здесь ни то, ни другое. Я не думаю, что у нас проблемы с физической подготовкой или психологией. Моменты теряем, мне кажется, вот отсюда, опытная команда это использует. Будем опытнее, на этом учимся.

— Понятно, что счет не катастрофический. За счет каких компонентов в улучшении игры ЦСКА можно начать побеждать?

— Здесь компонент простой: надо туда забивать, сюда — не пропускать. Все очень просто.

— Вам не показалось, что Паскуале не совсем выручает?

— Во-первых, что сейчас сыпать соль на рану. Мы команда, поэтому здесь сваливать все проблемы на одного игрока неправильно, тем более в плей-офф. Были моменты, забивать надо, это такая же ответственность нападающих, как игра вратаря и защитников. Ну, к сожалению, пока так. Я говорю, здесь ничего нет страшного, пусть для нас это будет опытом.

— Вы имели в виду момент Полунина в конце второго периода?

— Таких моментов, было достаточно. Там забивают, а здесь нет, самое главное, что мы моменты эти создаем. Что тут рассказывать, счет на табло.

— По горячим следам, вы уже видите, в каких звеньях можно сделать перестановки к следующему матчу?

— Здесь дело в том, что перестановки напрашиваются, когда игра не идет. Но я не скажу, что у нас есть проблема с игрой, поэтому тоже здесь лишний раз дергать. Не тот соперник, чтобы экспериментировать на этом. Естественно, что мы там в третьем периоде попробовали, получили третий гол. Но это опять же, из течения игры. Хоккей — как в жизни, здесь иногда случаются непредвиденные вещи, надо интуитивно сообразить. Сегодня не получилось.

Счет в серии 2 — 0 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Ярославле 5 марта.

(Надежда Тонконог)

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
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2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
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Сал. Юлаев – Сибирь
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СКА – Динамо Мн
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Динамо М – Северсталь
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