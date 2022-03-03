Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА во втором матче серии плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после второй игры серии первого раунда плей-офф против ЦСКА (1:4) ответил на вопросы журналистов.

— Два матча прошло и вот снова во втором периоде команда «подсаживается» и соперник владеет преимуществом. Тут дело в физической подготовке или психологии?

— Здесь ни то, ни другое. Я не думаю, что у нас проблемы с физической подготовкой или психологией. Моменты теряем, мне кажется, вот отсюда, опытная команда это использует. Будем опытнее, на этом учимся.

— Понятно, что счет не катастрофический. За счет каких компонентов в улучшении игры ЦСКА можно начать побеждать?

— Здесь компонент простой: надо туда забивать, сюда — не пропускать. Все очень просто.

— Вам не показалось, что Паскуале не совсем выручает?

— Во-первых, что сейчас сыпать соль на рану. Мы команда, поэтому здесь сваливать все проблемы на одного игрока неправильно, тем более в плей-офф. Были моменты, забивать надо, это такая же ответственность нападающих, как игра вратаря и защитников. Ну, к сожалению, пока так. Я говорю, здесь ничего нет страшного, пусть для нас это будет опытом.

— Вы имели в виду момент Полунина в конце второго периода?

— Таких моментов, было достаточно. Там забивают, а здесь нет, самое главное, что мы моменты эти создаем. Что тут рассказывать, счет на табло.

— По горячим следам, вы уже видите, в каких звеньях можно сделать перестановки к следующему матчу?

— Здесь дело в том, что перестановки напрашиваются, когда игра не идет. Но я не скажу, что у нас есть проблема с игрой, поэтому тоже здесь лишний раз дергать. Не тот соперник, чтобы экспериментировать на этом. Естественно, что мы там в третьем периоде попробовали, получили третий гол. Но это опять же, из течения игры. Хоккей — как в жизни, здесь иногда случаются непредвиденные вещи, надо интуитивно сообразить. Сегодня не получилось.

Счет в серии 2 — 0 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Ярославле 5 марта.

(Надежда Тонконог)