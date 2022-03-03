Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА во втором матче серии плей-офф
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после второй игры серии первого раунда плей-офф против ЦСКА (1:4) ответил на вопросы журналистов.
— Два матча прошло и вот снова во втором периоде команда «подсаживается» и соперник владеет преимуществом. Тут дело в физической подготовке или психологии?
— Здесь ни то, ни другое. Я не думаю, что у нас проблемы с физической подготовкой или психологией. Моменты теряем, мне кажется, вот отсюда, опытная команда это использует. Будем опытнее, на этом учимся.
— Понятно, что счет не катастрофический. За счет каких компонентов в улучшении игры ЦСКА можно начать побеждать?
— Здесь компонент простой: надо туда забивать, сюда — не пропускать. Все очень просто.
— Вам не показалось, что Паскуале не совсем выручает?
— Во-первых, что сейчас сыпать соль на рану. Мы команда, поэтому здесь сваливать все проблемы на одного игрока неправильно, тем более в плей-офф. Были моменты, забивать надо, это такая же ответственность нападающих, как игра вратаря и защитников. Ну, к сожалению, пока так. Я говорю, здесь ничего нет страшного, пусть для нас это будет опытом.
— Вы имели в виду момент Полунина в конце второго периода?
— Таких моментов, было достаточно. Там забивают, а здесь нет, самое главное, что мы моменты эти создаем. Что тут рассказывать, счет на табло.
— По горячим следам, вы уже видите, в каких звеньях можно сделать перестановки к следующему матчу?
— Здесь дело в том, что перестановки напрашиваются, когда игра не идет. Но я не скажу, что у нас есть проблема с игрой, поэтому тоже здесь лишний раз дергать. Не тот соперник, чтобы экспериментировать на этом. Естественно, что мы там в третьем периоде попробовали, получили третий гол. Но это опять же, из течения игры. Хоккей — как в жизни, здесь иногда случаются непредвиденные вещи, надо интуитивно сообразить. Сегодня не получилось.
Счет в серии 2 — 0 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Ярославле 5 марта.
(Надежда Тонконог)
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|23
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|49
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|43
|11
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|18
|30
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|1
|Трактор
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|15
|73
|2
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|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
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|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
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|18
|62
|5
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|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
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|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
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|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|4.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|4.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -