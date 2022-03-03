«Металлург» — «Барыс»: все голы второго матча серии плей-офф КХЛ

«Металлург» одержал победу над «Барысом» (6:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе хозяев дубль оформил Андрей Чибисов. Еще по одной шайбе забросили Григорий Дронов, Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри. У гостей голы на счету Якоба Лильи и Якоба Берглунда.

Счет в серии 1 — 1. Третий матч пройдет 5 марта в Нур-Султане.