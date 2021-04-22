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Никитин — о победе над «Авангардом»: «После пропущенной шайбы продолжали делать то, что и хотим»

22:32
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал волевую победу своей команды в третьей игре финала Кубка Гагарина в гостях над «Авангардом» (2:1).

22&nbsp;апреля. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:2. Константин Окулов забрасывает шайбу.Нелепая ошибка вратаря сломила «Авангард». Но у него еще есть шансы перевернуть серию

— Что было самым важным после пропущенной шайбы, ведь ведя в счете, «Авангард» почти не проигрывает?

— Каждая игра — это новая жизнь. Мы продолжали делать то, что и хотим в специфических ситуациях.

— Пропустивший матч Мамин сможет сыграть в субботу?

— Мы планируем. Он уже сегодня готовился. Надеемся, что в следующей игре примет участие.

— После такой игры, более тонкой и умной, в ударной тройке от Попова вернете туда Мамина?

— Согласен с оценкой игры звена, но насчет перестановок пока не готов сказать. У нас еще есть время, чтобы все проанализировать, и подготовиться к следующему матчу.

— Почему решили поставить к Шалунову и Окулову именно Попова?

— Саня играл уже с ними вместе два года назад.

— Чем объясните фантастическое взаимодействие при первом голе?

— Саня опытный парень. Со многими поиграл. Два года назад они в таком же сочетании провели весь сезон. Попов профессионал, любит хоккей, поэтому и в 40 лет так здорово действует.

— Робинсон два раза получил удаления за выброс шайбы.

— Второго выброса не было. А первый — всякое случается.

— Почему в запасе из легионеров остался Гилмор?

— Мамин не играл, поэтому из иностранцев поставили нападающих.

(Михаил Зислис)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры