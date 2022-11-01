Гусев: «Варианты в НХЛ были, есть и будут. Но я выбрал СКА»
Нападающий Никита Гусев прокомментировал свое возвращение в СКА.
— Рад оказаться снова в Питере и играть при полных трибунах в Ледовом, — заявил Гусев. — Мы будем шаг за шагом идти вперед и смотреть, как будет развиваться ситуация.
— Чем была вызвана такая пауза?
— Принял решение, что нужно подождать и посмотреть, какие есть варианты. Плюс нужно было подготовиться еще лучше, чем раньше, и выйти сразу, с первых матчей помогать команде. В принципе готовился так же, как и раньше, — у меня есть определенная программа. Варианты в НХЛ были, есть и будут. Но я выбрал СКА.
— В летней подготовке делали упор на скоростные качества, которые раньше у вас проседали?
— Я вроде пока еще не такой старый. Конечно, знаю свои сильные и слабые стороны. Не просто так я долго работал. Надеюсь, это будет видно. Долго — не долго, так получилось. Я здесь, и, думаю, все будут готовы.
Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о подписании контракта с Гусевым на 2 года.
В межсезонье 30-летний россиянин рассматривал варианты с продолжением карьеры в НХЛ, однако принял решение вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне он набрал 35 (10+25) очков в 31 матче за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и 16 (7+9) очков в 16 играх плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
|16
|7
|35
|3
|Динамо М
|25
|15
|10
|34
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|24
|14
|10
|29
|6
|Витязь
|24
|11
|13
|28
|7
|Спартак
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|33
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|25
|14
|11
|30
|5
|Адмирал
|24
|12
|12
|27
|6
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|7
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|8
|Барыс
|25
|11
|14
|23
|9
|Трактор
|25
|10
|15
|23
|10
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|11
|Амур
|23
|7
|16
|18
|1.11
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|1.11
|17:00
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|1.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|1.11
|19:30
|
Динамо М – Металлург
|- : -
|1.11
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -