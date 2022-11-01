СКА подписал контракт с Никитой Гусевым

Как ранее сообщал «СЭ», СКА подписал контракт с нападающим Никитой Гусевым.

30-летний россиянин вернулся в клуб из Санкт-Петербурга. Соглашение с игроком рассчитано на два года. В это межсезонье хоккеист ждал предложений от команд из НХЛ, но так и не нашел варианта в Северной Америке.

В прошлом сезоне Гусев также не смог найти себе клуб в НХЛ и выступал за СКА. На его счету 35 (10+25) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ-2021/22, в плей-офф он набрал 16 (7+9) очков в 16 встречах.

По данным «СЭ», дебют Гусева планируется 2 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ-2022/23 против «Сочи».