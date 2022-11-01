Главный тренер СКА Ротенберг оценил возможность подписания форварда «Ак Барса» Радулова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил возможность подписания форварда «Ак Барса» Александра Радулова.

«У нас всегда есть маневры и варианты. Наши игроки с первых тренировок и игр играют на пределе. Понятно, что травмы в такой ситуации — это обычное дело. Как бы хорошо мы ни готовили игроков. Тому же Эмилю Галимову в прошлой игре попали шайбой в трещину — такое тоже бывает. Пока мы не ищем варианты на рынке», — сказал Ротенберг.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков в 25 матчах.