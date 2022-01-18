«Нефтехимик» выступил против возобновления сезона КХЛ с проведения плей-ин

«Нефтехимик» поддержал минское «Динамо», выступив против возобновления сезона КХЛ с проведения плей-ин.

«В связи с резким увеличением количества заболевших COVID-19 Континентальная хоккейная лига приостановила проведение чемпионата сезона 2021-2022 гг. Матчи, которые должны были пройти 15, 17, 19 и 21 января перенесены на более поздние даты.

В настоящее время обсуждаются различные варианты продолжения чемпионата. Среди них и проведение турнира плей-ин, где команды, занявшие на данный момент места с 7 по 10 в своих конференциях, разыграют по две путевки в плей-офф.

ХК «Нефтехимик» в этом плане поддерживает официальную позицию ХК «Динамо Минск» и считает, что продолжение чемпионата в формате турнира плей-ин является не справедливым и нарушающим спортивный принцип соревнований», — говорится в заявлении на сайте команды из Нижнекамска.

Плей-ин предполагает проведение турнира, где команды, занявшие на данный момент места с 7 по 10 в своих конференциях, разыграют по две путевки в плей-офф.