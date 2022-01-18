«Нефтехимик» выступил против возобновления сезона КХЛ с проведения плей-ин
«Нефтехимик» поддержал минское «Динамо», выступив против возобновления сезона КХЛ с проведения плей-ин.
«В связи с резким увеличением количества заболевших COVID-19 Континентальная хоккейная лига приостановила проведение чемпионата сезона 2021-2022 гг. Матчи, которые должны были пройти 15, 17, 19 и 21 января перенесены на более поздние даты.
В настоящее время обсуждаются различные варианты продолжения чемпионата. Среди них и проведение турнира плей-ин, где команды, занявшие на данный момент места с 7 по 10 в своих конференциях, разыграют по две путевки в плей-офф.
ХК «Нефтехимик» в этом плане поддерживает официальную позицию ХК «Динамо Минск» и считает, что продолжение чемпионата в формате турнира плей-ин является не справедливым и нарушающим спортивный принцип соревнований», — говорится в заявлении на сайте команды из Нижнекамска.
Плей-ин предполагает проведение турнира, где команды, занявшие на данный момент места с 7 по 10 в своих конференциях, разыграют по две путевки в плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|19.01
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|- : -
|19.01
|17:00
|
Металлург – Динамо М
|- : -
|19.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|19.01
|17:00
|
Трактор – Динамо Р
|- : -
|19.01
|19:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|19.01
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|19.01
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.01
|19:30
|
Йокерит – СКА
|- : -
|19.01
|19:30
|
Куньлунь – Адмирал
|- : -
|19.01
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|19.01
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -