Директор «Северстали»: «Ряд ключевых игроков вызван в сборные, но мы не одни такие»

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал решение КХЛ перенести матчи регулярного чемпионата, запланированные на 15-21 января.

«Какая позиция у ХК «Северсталь» относительно вынужденной паузы? Держать себя в форме, готовиться к решающим матчам.

У нас ряд ключевых игроков вызван в сборные. Как вести тренировочный процесс без ключевых игроков? Но мы не одни такие. Все команды находятся в равных условиях. Разделим паузу на тренировочные циклы: баллоны, отработка тактических действий, игровая практика.

Все зависит от расписания. Возможно, нам придется сыграть перенесенные матчи. В общем, ждем новостей», — приводит слова Канакова пресс-служба клуба в Instagram.