Генеральный менеджер «Витязя» заявил, что нужно доиграть регулярный чемпионат КХЛ

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что клубам Континентальной хоккейной лиги следует доиграть регулярный чемпионат.

«Сначала хотелось услышать официальную конкретную позицию по продолжению чемпионата, — сказал Варицкий ТАСС. — Мы любую позицию примем, главное — играть в хоккей. Если объявят плей-ин, значит, будет плей-ин. Вообще, нужно доиграть все матчи регулярного чемпионата, все в равных условиях, сейчас практически у всех команд уехали сборники».

КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах. Одним из вариантов продолжения сезона является проведение плей-ин. В таком случае команды, занимающие седьмое, восьмое, девятое и десятое места в каждой из конференций, разыграют две путевки в плей-офф.

«Витязь» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 48 матчах.