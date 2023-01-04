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Сегодня, 19:24

«Нефтехимик» победил «Спартак»

Руслан Минаев
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«Нефтехимик» дома обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев забивали Евгений Кашников, Семен Кизимов и Ансель Галимов. У гостей отметились Максим Чудинов и Шейн Принс.

«Нефтехимик» с 43 очками расположился на 10-й строчке «Востока». «Спартак» (49 очков) — 7-й на Западе.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Кашников — 3 (мен.), 36:32 — 1:0. Кизимов — 1 (бол., Шафигуллин), 42:51 — 2:0. Чудинов — 3, 45:00 — 2:1. Принс — 13 (Ручкин, Хохлачев), 49:35 — 2:2. Галимов — 9 (Шафигуллин), 57:48 — 3:2.

Вратари: Судницин — Красиков (58:43).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (15+9+11) — 38 (13+10+15).

Судьи: Соин, Щенев.

4 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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3 ЦСКА 45 29 16 63
4 Торпедо 46 29 17 61
5 Динамо М 46 26 20 60
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Северсталь 46 18 28 47
9 Динамо Мн 47 18 29 45
10 Куньлунь 47 16 31 36
11 Сочи 45 5 40 18
Восточная конференция И В П О
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3 Авангард 46 28 18 60
4 Сал. Юлаев 46 24 22 57
5 Сибирь 47 27 20 57
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
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9 Трактор 47 19 28 44
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Адмирал – Динамо Мн
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