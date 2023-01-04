КХЛ: «Трактор» — СКА, «Ак Барс» — «Северсталь» и другие матчи 4 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

4 января

14.30 мск. «Салават Юлаев» — «Локомотив»

14.30. «Трактор» — СКА

17.00. «Ак Барс» — «Северсталь»

17.00. «Нефтехимик» — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут