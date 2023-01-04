Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:18

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Северсталь»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Ак Барс» дома обыграл «Северсталь» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В составе хозяев дубль на счету Вячеслава Войнова. У гостей забивал Робин Пресс.

«Ак Барс» с 53 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Северсталь» с 47 очками — на 8-й строчке «Запада».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Войнов — 7 (бол., Шипачев, Радулов), 38:27 — 1:0. Пресс — 10 (бол., Гераськин, Суворов), 47:16 — 1:1. Войнов — 8 (Петров, Семенов), 64:03 — 2:1.

Вратари: Билялов — Шугаев.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+13+7+4) — 28 (8+14+6+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

4 января. Казань. Татнефть-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
0
Читайте также
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Овечкин сделал дубль и стал еще ближе к Гретцки. Но двухметровый американец затмил нашу звезду
Пять человек погибли и 15 пострадали при ударе ВСУ по Васильевке
Ракетный удар нанесен по военной базе США в Сирии
Западные СМИ назвали ужасающим российский фрегат с «Цирконами»
Умер военкор ФАН Кирилл Романовский
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гатиятулин объяснил причины разгромного поражения в матче против СКА

«Нефтехимик» победил «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 47 36 11 76
2 Локомотив 47 29 18 65
3 ЦСКА 45 29 16 63
4 Торпедо 46 29 17 61
5 Динамо М 46 26 20 60
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Северсталь 46 18 28 47
9 Динамо Мн 47 18 29 45
10 Куньлунь 47 16 31 36
11 Сочи 45 5 40 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 46 28 18 62
2 Металлург 46 27 19 60
3 Авангард 46 28 18 60
4 Сал. Юлаев 46 24 22 57
5 Сибирь 47 27 20 57
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
8 Барыс 46 21 25 45
9 Трактор 47 19 28 44
10 Нефтехимик 46 20 26 43
11 Амур 45 18 27 42
Результаты / календарь
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 10:00
Адмирал – Динамо Мн
 - : -
5.01 10:00
Амур – Барыс
 - : -
5.01 13:30
Сибирь – Авангард
 - : -
5.01 17:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости