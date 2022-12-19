«Барыс» в гостях победил «Нефтехимик», Шапю сделал дубль
«Барыс» в гостях победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Причем нижнекамцы открыли счет в матче усилиями нападающего Анселя Галимова.
Но в третьем периоде в составе «Барыса» дублю сделал нападающий Майкл Шапю, а также отличился форвард Джереми Бракко.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Галимов — 7 (Федотов, Березин), 32:06 — 1:0. Шапю — 1 (Михайлис, Бекетаев), 41:22 — 1:1. Бракко — 9 (Луис, Вей), 53:16 — 1:2. Шапю — 2 (п.в.), 59:07 — 1:3.
Вратари: Судницин (58:43 — 59:07) — Гудачек.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 16 (4+6+6) — 19 (2+3+14).
Судьи: Белов, Оскирко.
19 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2151 зритель.
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