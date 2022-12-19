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Сегодня, 21:40

«Барыс» в гостях победил «Нефтехимик», Шапю сделал дубль

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барыс» в гостях победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Причем нижнекамцы открыли счет в матче усилиями нападающего Анселя Галимова.

Но в третьем периоде в составе «Барыса» дублю сделал нападающий Майкл Шапю, а также отличился форвард Джереми Бракко.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Галимов — 7 (Федотов, Березин), 32:06 — 1:0. Шапю — 1 (Михайлис, Бекетаев), 41:22 — 1:1. Бракко — 9 (Луис, Вей), 53:16 — 1:2. Шапю — 2 (п.в.), 59:07 — 1:3.

Вратари: Судницин (58:43 — 59:07) — Гудачек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 16 (4+6+6) — 19 (2+3+14).

Судьи: Белов, Оскирко.

19 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2151 зритель.

ХК Барыс
ХК Нефтехимик
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