КХЛ: «Салават Юлаев» — «Авангард», СКА — «Витязь» и другие матчи 19 декабря

Регулярный чемпионат КХЛ.

19 декабря, понедельник

17.00 (мск) «Автомобилист» — «Адмирал»

17.00 «Металлург» — «Амур»

17.00 «Салават Юлаев» — «Авангард»

17.00 «Трактор» — «Сибирь»

19.00 «Ак Барс» — «Куньлунь»

19.00 «Локомотив» — «Сочи»

19.00 «Нефтехимик» — «Барыс»

19.00 «Торпедо» — «Северсталь»

19.10 «Динамо» (Минск) — ЦСКА

19.30 СКА — «Витязь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут