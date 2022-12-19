ЦСКА на выезде обыграл минское «Динамо»

ЦСКА на выезде обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

Голами в составе московской команды отметились Андрей Светлаков, Тахир Мингачев, Максим Соркин, Василий Дронык и Михаил Григоренко. Единственную шайбу за минскую команду забросил Павел Варфоломеев.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 39 матчах. «Динамо» находится на восьмой строчке с 42 очками в 41 игре.