Науменков получил штраф до конца матча в игре против «Авангарда»

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков получил удаление до конца матча в третьем периоде игры регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Главные арбитры встречи приняли решение о наложении большого штрафа на игрока уфимцев после видеопросмотра. В официальном протоколе говорится о том, что Науменков удален за подножку.

Игрок ранее отличился в матче тем, что забросил рукой шайбу в свои же ворота.

Отметим, что в начале матча Науменков в результате неудачного падения получил повреждение, но потом вернулся в игру.