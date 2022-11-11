Защитник «Салавата Юлаева» Науменков забил в свои ворота самый курьезный гол сезона

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков случайно отправил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Во втором периоде уфимцы оборонялись в своей зоне, шайба оказалась в воздухе и Науменков постарался рукой отбросить ее в сторону. Но вместо этого бросил ее прямо в угол своих же ворот.

Так как в хоккее не фиксируются автоголы, то шайба была записана на нападающего омичей Владимира Брюквина, который последним коснулся ее из игроков «Авангарда».

Отметим, что в начале матча Науменков в результате неудачного падения получил повреждение, но потом вернулся в игру.