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11 ноября, 17:58

Защитник «Салавата Юлаева» Науменков забил в свои ворота самый курьезный гол сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Михаил Науменков.
Фото ХК&quot; Салават Юлаев&quot;.

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков случайно отправил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Во втором периоде уфимцы оборонялись в своей зоне, шайба оказалась в воздухе и Науменков постарался рукой отбросить ее в сторону. Но вместо этого бросил ее прямо в угол своих же ворот.

Так как в хоккее не фиксируются автоголы, то шайба была записана на нападающего омичей Владимира Брюквина, который последним коснулся ее из игроков «Авангарда».

Отметим, что в начале матча Науменков в результате неудачного падения получил повреждение, но потом вернулся в игру.

Михаил Науменков
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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