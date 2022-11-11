«Куньлунь» заключил полноценный контракт с голкипером Мурыгиным

«Куньлунь» заключил полноценный контракт с голкипером Алексеем Мурыгиным. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

По ходу нынешнего сезона «Нефтехимик» расторг контракт с голкипером. После этого «Куньлунь» взял Мурыгина на просмотровый контракт. Голкипер провел за команду из Китая три матча.

Напомним, что 35-летний хоккеист победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.