Калинин: «У «Металлурга» сильное, быстрое нападение»

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал разгромную победу команды во втором матче серии против «Металлурга» (6:4) в финале Восточной конференции.

«Мы сами дали шанс сопернику отыграться. У «Металлурга» сильное, быстрое нападение, нам надо более плотно играть в средней зоне, блокировать броски. Сегодня мы немного раскрепостились, больше двигали шайбу в зоне, старались бросать отовсюду, накладывали смены. Отсюда и голы — подловили на пересменке», — цитирует сайт КХЛ Калинина.

Счет в серии между «Магниткой» и «Трактором» стал ничейным 1-1. Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.