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4 марта, 23:29

Форвард «Спартака» Мальцев: «Все хотели забивать, поэтому такой счет получился»

Нападающий «Спартака» Мальцев подвел итоги третьего матча против «Северстали»
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев в комментарии для «СЭ» подвел итоги третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (7:3).

— Мы начали с первых минут, в принципе как и в первой игре. В этот раз забили аж четыре гола в первом периоде, — начал форвард. — Играли в каждой смене и пытались не останавливаться. Знали, что соперник играет до конца. Мы себе пытались приобрести этот менталитет, играть в каждой смене. Все хотели забивать, поэтому такой счет получился.

— Насколько будет сложно эмоционально настраиваться на следующий матч?

— Эмоций много потратили сегодня обе команды. У «Севестали» домашняя арена, будет все равно сложно, они будут стараться. Они тоже подустали. Будем восстанавливаться и находить эти эмоции.

— Долгожданный гол, первый в плей-офф за «Спартак». Какие эмоции?

— Всегда важно забивать голы, чтобы это чувство не пропадало. Конечно, это важно для меня, тем более при таком счете. Каждый гол самый важный, дает эмоции. Я немного облегчился в этом плане, было здорово.

— Играли сегодня на фланге с Цыплаковым и Локтионовым.

— Я этот сезон начинал на фланге. Тренер нас решил так поставить, мы хорошо сыграли. В принципе сейчас в современном хоккее уже не важно, кто на какой позиции играет. Только вбрасывание. А так, все двигаются по площадке, все заменяют друг друга. Мы почувствовали друг друга, хорошо сегодня сыграли, забили голы.

Надежда Тонконог

Михаил Мальцев
ХК Спартак (Москва)
1
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1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 1
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
1 - 1
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
5. СКА - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
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2 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
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3 - 2
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0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
2 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
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5. Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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