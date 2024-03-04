Форвард «Спартака» Мальцев: «Все хотели забивать, поэтому такой счет получился»
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев в комментарии для «СЭ» подвел итоги третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (7:3).
— Мы начали с первых минут, в принципе как и в первой игре. В этот раз забили аж четыре гола в первом периоде, — начал форвард. — Играли в каждой смене и пытались не останавливаться. Знали, что соперник играет до конца. Мы себе пытались приобрести этот менталитет, играть в каждой смене. Все хотели забивать, поэтому такой счет получился.
— Насколько будет сложно эмоционально настраиваться на следующий матч?
— Эмоций много потратили сегодня обе команды. У «Севестали» домашняя арена, будет все равно сложно, они будут стараться. Они тоже подустали. Будем восстанавливаться и находить эти эмоции.
— Долгожданный гол, первый в плей-офф за «Спартак». Какие эмоции?
— Всегда важно забивать голы, чтобы это чувство не пропадало. Конечно, это важно для меня, тем более при таком счете. Каждый гол самый важный, дает эмоции. Я немного облегчился в этом плане, было здорово.
— Играли сегодня на фланге с Цыплаковым и Локтионовым.
— Я этот сезон начинал на фланге. Тренер нас решил так поставить, мы хорошо сыграли. В принципе сейчас в современном хоккее уже не важно, кто на какой позиции играет. Только вбрасывание. А так, все двигаются по площадке, все заменяют друг друга. Мы почувствовали друг друга, хорошо сегодня сыграли, забили голы.
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