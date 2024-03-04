Нападающий «Локомотива» Иванов — о победе над ЦСКА: «Если мы хотим выиграть, то должны отдать все»
Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов прокомментировал третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3:2 ОТ), в котором забросил шайбу.
— Что сказал Никитин перед овертаймом?
— Должны делать простые вещи, набрасывать. Добавил, что наш игрок должен быть перед воротами, мы старались это исполнять. Собственно, шайба в овертайме и была благодаря этому заброшена.
— Защищали ворота в первом периоде с Александром Елесиным, с учетом того, что вы нападающий. Насколько важен был этот эпизод?
— Я думаю каждый игрок должен уметь защищать ворота. Если мы хотим выиграть — мы должны отдать все для победы. И в первую очередь, жертвовать собой.
— После того, как вышли вперед в серии, стало ли легче психологически?
— Мы не думаем об этом. Стараемся идти от игры к игре. Надо подправить дисциплину, много глупых удалений. Нужно уметь контролировать эти моменты, будем готовиться.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу железнодорожников. Четвертая игра пройдет в среду в Москве.
Анна Бирюкова
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