Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов прокомментировал третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3:2 ОТ), в котором забросил шайбу.

— Что сказал Никитин перед овертаймом?

— Должны делать простые вещи, набрасывать. Добавил, что наш игрок должен быть перед воротами, мы старались это исполнять. Собственно, шайба в овертайме и была благодаря этому заброшена.

— Защищали ворота в первом периоде с Александром Елесиным, с учетом того, что вы нападающий. Насколько важен был этот эпизод?

— Я думаю каждый игрок должен уметь защищать ворота. Если мы хотим выиграть — мы должны отдать все для победы. И в первую очередь, жертвовать собой.

— После того, как вышли вперед в серии, стало ли легче психологически?

— Мы не думаем об этом. Стараемся идти от игры к игре. Надо подправить дисциплину, много глупых удалений. Нужно уметь контролировать эти моменты, будем готовиться.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу железнодорожников. Четвертая игра пройдет в среду в Москве.

Анна Бирюкова