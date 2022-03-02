Нападающий «Динамо» Петунин оценил готовность команды к старту плей-офф КХЛ
Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин рассказал о подготовке команды к серии плей-офф КХЛ против «Северстали».
— Можно ли сказать, что олимпийская пауза стала своего рода второй предсезонной подготовкой для команды?
— Да. Я думаю, что не только мы, но и остальные команды продуктивно поработали в эту паузу, всех хорошо нагрузили. Кто лучше физически подготовился, кто более ответственно занимался, тот и сыграет лучше в решающих матчах. Посмотрим.
— То, что главный тренер «Динамо», Алексей Кудашов, во время паузы работал в штабе национальной сборной на Олимпийских играх, не мешало процессу подготовки к плей-офф?
— Мы готовились как обычно. Алексей Николаевич же и раньше тоже уезжал в сборную, поэтому процесс налажен, мы знаем, какие у него требования, тренерский штаб тоже к этому был готов. Так что, я думаю, отъезд главного тренера на Олимпиаду не сказался как-то особенно на подготовке.
— Товарищеские игры помогли вкатиться, вернуть игровую форму?
— В любом случае, плей-офф — это вообще другой хоккей, не такой как в регулярном чемпионате. Совсем не такая игра. Поэтому, несмотря на товарищеские матчи, в первых матчах плей-офф нужно будет втянуться.
- С каким настроением команда подходит к плей-офф?
— С решительным. У нас одна цель — хотим выиграть Кубок Гагарина. Никакой другой задачи в «Динамо» и быть не может.
— В первом раунде «Динамо» встретится с «Северсталью». Чего можно ожидать от этого соперника?
— Мы сыграли с ними дважды в этом сезоне, раз выиграли, раз проиграли. Опять же, в плей-офф будет другая игра, но те игры показали, что «Северсталь» — серьезный соперник. Все знают, что «Северсталь» стабильно играет по ходу чемпионата, это молодая и агрессивная команда. Поэтому настраиваемся серьезно, понимаем, что легко не будет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -