Нападающий «Динамо» Петунин оценил готовность команды к старту плей-офф КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин рассказал о подготовке команды к серии плей-офф КХЛ против «Северстали».

— Можно ли сказать, что олимпийская пауза стала своего рода второй предсезонной подготовкой для команды?

— Да. Я думаю, что не только мы, но и остальные команды продуктивно поработали в эту паузу, всех хорошо нагрузили. Кто лучше физически подготовился, кто более ответственно занимался, тот и сыграет лучше в решающих матчах. Посмотрим.

— То, что главный тренер «Динамо», Алексей Кудашов, во время паузы работал в штабе национальной сборной на Олимпийских играх, не мешало процессу подготовки к плей-офф?

— Мы готовились как обычно. Алексей Николаевич же и раньше тоже уезжал в сборную, поэтому процесс налажен, мы знаем, какие у него требования, тренерский штаб тоже к этому был готов. Так что, я думаю, отъезд главного тренера на Олимпиаду не сказался как-то особенно на подготовке.

— Товарищеские игры помогли вкатиться, вернуть игровую форму?

— В любом случае, плей-офф — это вообще другой хоккей, не такой как в регулярном чемпионате. Совсем не такая игра. Поэтому, несмотря на товарищеские матчи, в первых матчах плей-офф нужно будет втянуться.

- С каким настроением команда подходит к плей-офф?

— С решительным. У нас одна цель — хотим выиграть Кубок Гагарина. Никакой другой задачи в «Динамо» и быть не может.

— В первом раунде «Динамо» встретится с «Северсталью». Чего можно ожидать от этого соперника?

— Мы сыграли с ними дважды в этом сезоне, раз выиграли, раз проиграли. Опять же, в плей-офф будет другая игра, но те игры показали, что «Северсталь» — серьезный соперник. Все знают, что «Северсталь» стабильно играет по ходу чемпионата, это молодая и агрессивная команда. Поэтому настраиваемся серьезно, понимаем, что легко не будет.