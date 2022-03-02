В среду, 2 марта, «Салават Юлаев» на своем льду примет «Сибирь» в матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Сегодня, 2 марта, клуб сообщил, что по обоюдному согласию сторон контракт был расторгнут с форвардом Джеффом Плэттом. По информации «СЭ», еще два хоккеиста покинули Уфу: это форвард Маркус Гранлунд и защитник Филип Ларсен.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Сибирь» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.