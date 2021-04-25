Нападающий ЦСКА Шалунов дисквалифицирован на пятый матч финала Кубка Гагарина-2021

КХЛ на официальном сайте опубликовала решение СДК по четвертому матчу финальной серии «Авангард» — ЦСКА (4:3 ОТ, 2-2).

В игре 24 апреля нападающие красно-синих Андрей Локтионов и Максим Шалунов были удалены до конца матча. Локтионов избежал дисквалификации, а Шалунов пропустит встречу 26 апреля.

Время — 18:21: на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Андрея Локтионова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Время — 23:32: на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Максима Шалунова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.