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Нападающий ЦСКА Шалунов дисквалифицирован на пятый матч финала Кубка Гагарина-2021

17:51
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КХЛ на официальном сайте опубликовала решение СДК по четвертому матчу финальной серии «Авангард» — ЦСКА (4:3 ОТ, 2-2).

В игре 24 апреля нападающие красно-синих Андрей Локтионов и Максим Шалунов были удалены до конца матча. Локтионов избежал дисквалификации, а Шалунов пропустит встречу 26 апреля.

Время — 18:21: на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Андрея Локтионова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Время — 23:32: на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Максима Шалунова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/04/25/484416.html

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры