Хоккеисты ЦСКА заработали два удаления до конца игры с «Авангардом»

Хоккеисты ЦСКА Андрей Локтионов и Максим Шалунов были удалены до конца матча с «Авангардом».

Локтионов был удален в конце первого периода, в большинстве отличился Корбан Найт. Через 18 секунд судьи отправили в раздевалку Шалунов.

Отметим, что в первом периоде форвард омичей Рид Буше не реализовал буллит.