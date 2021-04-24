Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Хоккеисты ЦСКА заработали два удаления до конца игры с «Авангардом»

18:06
Теги:

Хоккеисты ЦСКА Андрей Локтионов и Максим Шалунов были удалены до конца матча с «Авангардом».

Локтионов был удален в конце первого периода, в большинстве отличился Корбан Найт. Через 18 секунд судьи отправили в раздевалку Шалунов.

Отметим, что в первом периоде форвард омичей Рид Буше не реализовал буллит.

Опрос

проголосовало: 18266
Все опросы
Кто выиграет Кубок Гагарина-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле
Главу УФСИН по Забайкалью застрелили во время охоты
Очевидцы сообщают о массовом расстреле людей в нижегородской деревне
Упавший в реку кран тянул под воду сотрудника гидроузла в Подмосковье

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры