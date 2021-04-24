Хоккеисты ЦСКА заработали два удаления до конца игры с «Авангардом»
18:06
Хоккеисты ЦСКА Андрей Локтионов и Максим Шалунов были удалены до конца матча с «Авангардом».
Локтионов был удален в конце первого периода, в большинстве отличился Корбан Найт. Через 18 секунд судьи отправили в раздевалку Шалунов.
Отметим, что в первом периоде форвард омичей Рид Буше не реализовал буллит.
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