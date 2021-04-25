«Авангард» прокомментировал состояние госпитализированного после матча с ЦСКА Стася

Хоккейный клуб «Авангард» высказался о состоянии госпитализированного после матча с ЦСКА Андрея Стася.

«После инцидента с ударом в голову от игрока ЦСКА Максима Шалунова во втором периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина нападающий «Авангарда» Андрей Стась прошел медицинское обследование в Москве. У хоккеиста выявлена травма верхней части тела, которая не позволит ему сыграть в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Точные сроки восстановления пока не определены. В настоящее время игрок проходит необходимое лечение. Желаем Андрею здоровья и скорейшего возвращения на лед!» — заявили в пресс-службе «Авангарда».

Во время четвертой серии «Авангарда» с ЦСКА (4:3 ОТ) форвард армейцев Максим Шалунов влетел в голову Стасю и был удален до конца игры.