Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» прокомментировал состояние госпитализированного после матча с ЦСКА Стася

15:04

Хоккейный клуб «Авангард» высказался о состоянии госпитализированного после матча с ЦСКА Андрея Стася.

«После инцидента с ударом в голову от игрока ЦСКА Максима Шалунова во втором периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина нападающий «Авангарда» Андрей Стась прошел медицинское обследование в Москве. У хоккеиста выявлена травма верхней части тела, которая не позволит ему сыграть в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Точные сроки восстановления пока не определены. В настоящее время игрок проходит необходимое лечение. Желаем Андрею здоровья и скорейшего возвращения на лед!» — заявили в пресс-службе «Авангарда».

Во время четвертой серии «Авангарда» с ЦСКА (4:3 ОТ) форвард армейцев Максим Шалунов влетел в голову Стасю и был удален до конца игры.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
(not set)
Земан назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии
Видео: Дети пострадали в жутком ДТП с автобусом под Тулой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд