Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:52

Матвей Гуськов: «Должны в домашней серии забирать все очки»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:2).

«Интересная игра. Особенно в первом периоде. Очень много удалений, к сожалению, пришлось поиграть в меньшинстве. Хорошо справились с этим, отстояли, еще и забили в меньшинстве. Ребята молодцы, в итоге довели игру до победы. Надо следить за своими действиями, за эмоциями, где-то не цеплять соперника лишний раз. Будем над этим работать.

Хотелось бы взять все шесть очков на выезде, один матч выиграть не удалось. Поэтому есть над чем работать. Должны в домашней серии забирать все очки. Когда возвращаешься с выезда, всегда, как правило, перед домашними матчами лишь один выходной. Но силы всегда у нас есть, настраиваемся и бьемся на все 100 процентов, полностью отдаемся. Главное — хорошо восстанавливаться», — приводит слова Гуськова сайт красно-синих.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/matvey_guskov_interesnaya_igra_osobenno_v_pervom_periode/
ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Стало известно, каким будет бюджет «Крыльев» в 2023 году
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара
Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тамбиев о победе над «Металлургом»: «Сейчас немножко поулыбаемся и поедем дальше играть»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 50 38 12 80
2 ЦСКА 49 32 17 69
3 Торпедо 49 31 18 66
4 Локомотив 50 29 21 65
5 Динамо М 49 28 21 64
6 Витязь 49 23 26 54
7 Спартак 50 22 28 51
8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 50 19 31 48
10 Куньлунь 50 17 33 39
11 Сочи 48 5 43 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 49 28 21 63
3 Авангард 49 29 20 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 50 27 23 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Барыс 51 22 29 48
9 Трактор 50 21 29 48
10 Нефтехимик 49 22 27 47
11 Амур 48 20 28 46
Результаты / календарь
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
12.01 16:30
Барыс – ЦСКА
 2 : 5
12.01 17:00
Металлург – Адмирал
 1 : 2 Б
12.01 19:30
Сочи – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости