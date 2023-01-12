Матвей Гуськов: «Должны в домашней серии забирать все очки»
Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:2).
«Интересная игра. Особенно в первом периоде. Очень много удалений, к сожалению, пришлось поиграть в меньшинстве. Хорошо справились с этим, отстояли, еще и забили в меньшинстве. Ребята молодцы, в итоге довели игру до победы. Надо следить за своими действиями, за эмоциями, где-то не цеплять соперника лишний раз. Будем над этим работать.
Хотелось бы взять все шесть очков на выезде, один матч выиграть не удалось. Поэтому есть над чем работать. Должны в домашней серии забирать все очки. Когда возвращаешься с выезда, всегда, как правило, перед домашними матчами лишь один выходной. Но силы всегда у нас есть, настраиваемся и бьемся на все 100 процентов, полностью отдаемся. Главное — хорошо восстанавливаться», — приводит слова Гуськова сайт красно-синих.
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|12.01
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|2 : 5
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Металлург – Адмирал
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