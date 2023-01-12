Тамбиев о победе над «Металлургом»: «Сейчас немножко поулыбаемся и поедем дальше играть»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1 Б).
«Конечно, мы довольны, что наконец-то победили Магнитогорск, до этого три игры было рядом, но не получалось. Сегодня первый период тяжело входили в игру, не все получалось. Соперник доминировал, был быстрее, конкретнее в борьбе. Во втором периоде немного поправили, была другая картина, совсем другая игра. Много создали голевых моментов. Воля к победе, неплохо играло молодое звено. Они сравняли счет. Могли закончить в овертайме, но выиграли по буллитам. Считаю, что мы были ближе к победе, чем «Металлург».
Сейчас немножко поулыбаемся и поедем дальше играть. Почему Гутик на решающем буллите? Вы не представляете, сколько мы работы с ним проделали, когда он был в резерве. Все челноки, которые существуют в хоккее, он пробегал. Подтянули ему руки. Еще бы ноги...
Не хватает силенок? Но он правильно воспринял критику — много работал. Не надувал слюни, а правильно воспринял. Я доволен этой тройкой, которую мы недавно создали. Он завоевал место в составе, пусть не отдает старшим товарищам. Я не смотрю на паспорт — кто заслуживает место в составе, тот и играет», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|50
|38
|12
|80
|2
|ЦСКА
|49
|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|49
|31
|18
|66
|4
|Локомотив
|50
|29
|21
|65
|5
|Динамо М
|49
|28
|21
|64
|6
|Витязь
|49
|23
|26
|54
|7
|Спартак
|50
|22
|28
|51
|8
|Северсталь
|49
|20
|29
|51
|9
|Динамо Мн
|50
|19
|31
|48
|10
|Куньлунь
|50
|17
|33
|39
|11
|Сочи
|48
|5
|43
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|49
|28
|21
|63
|3
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|49
|26
|23
|61
|6
|Адмирал
|50
|27
|23
|59
|7
|Ак Барс
|49
|26
|23
|59
|8
|Барыс
|51
|22
|29
|48
|9
|Трактор
|50
|21
|29
|48
|10
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|47
|11
|Амур
|48
|20
|28
|46
|12.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|12.01
|17:00
|
Металлург – Адмирал
|1 : 2 Б
|12.01
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -