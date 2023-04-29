Соркин — о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Это все заслуга команды, не моя лично»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина (3:2).

— У вас второй Кубок Гагарина в 23 года. Какие эмоции?

— Эмоций нет. Это все заслуга команды, не моя лично.

— У вас разбит нос, что случилось?

— Шайба попала, все нормально.

— Был ли нервоз, когда соперник отыгрался с 1:3?

— Конечно, был, все мы люди, переживаем. Были и плохие мысли, и хорошие. Слава богу, так все закончилось.

— Понятно, что у вас действующий контракт, но нет ли желания после двух кубков попробовать силы в Северной Америке?

— Пока никаких мыслей, будем наслаждаться моментом.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом».