Президент ЦСКА Есмантович высказался о победе армейцев в Кубке Гагарина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился эмоциями от победы армейцев в Кубке Гагарина.

— ЦСКА стал командой-династией. Такая команда — нечто большее, чем только игроки и тренеры?

— Абсолютно верно. Слово династия очень важно. Победа ЦСКА — это философия победителей. Это терпение, труд, общение и помощь наших ветеранов. Борис Петрович Михайлов, вам — поклон и огромное спасибо. Большое спасибо Игорю Ивановичу Сечину. Назначить тренером Сергея Федорова — его решение. У нас была тяжелая ситуация, когда мы проиграли «Авангарду» в финале. Решение принималось на наблюдательном совете. Это было решение председателя наблюдательного совета. Решиться — значит чувствовать и понимать. Есть тонкости, делали. Поддержка ветеранов и наблюдательного совета, когда уже руки опускаются, важна. Игорь Иванович не дает нас спуску. Поверьте, KPI у руководителя есть. Это кубок. Раз мы взяли такую планку, у наблюдательного совета и Игоря Ивановича других мест не бывает.

При назначении Сергея Викторовича, Игорь Иванович сказал: «Запомните, молодежь, есть три заповеди, которые нужно всегда выполнять. Своих не бросать. Выполнять четко поставленную задачу. И не бояться». Это три составляющие, на которые надо опираться. Добавлю четвертую — вера в Бога, вера в нас самих и наш совместный опыт работы. У нас с Сергеем складывались все по-разному. Мы могли ругаться, спорить. Путь к победе тернистый. Но видите, все срослось. Наверное, так все и было задумано, — сказал Есмантович.

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории.