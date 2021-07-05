Нападающий Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру хоккеиста. Об этом «СЭ» рассказал агент игрока Сергей Паремузов.

Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

В прошедшем сезоне Мозякин принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «-11».

Российский форвард с 10 очками в 11 матчах стал лучшим бомбардиром «Металлурга» в плей-офф. На его счету четыре шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-3».

Магнитогорский клуб в минувшем сезоне уступил «Авангарду» во втором раунде плей-офф (2-4).

Ранее появилась информация, что «Металлург» предложил Сергею Мозякину место в тренерском штабе.