«Металлург» предложил Мозякину место в тренерском штабе

Магнитогорский «Металлург» предложил форварду Сергею Мозякину место в тренерском штабе, так как клуб не имеет денег под потолком зарплат для продления контракта с ним в качестве хоккеиста. Об этом сообщил директор «Магнитки» Сергей Ласьков.

«Сергею сделано предложение по работе в тренерском штабе, — цитирует Ласькова «РИА Новости». — К сожалению, у нас состав не укомплектован, мы ведем переговоры с некоторыми игроками, и места под потолком зарплату у нас особенно нет. Учитывая опыт игры Сергея, особенно в большинстве, мы бы хотели сохранить его в тренерском штабе в качестве специалиста по большинству. Ответа от Сергея пока нет. Конечно, желание продолжить игровую карьеру у Сергея еще есть. Но... есть еще и цифры».

Магнитогорский клуб в минувшем сезоне уступил «Авангарду» во втором раунде плей-офф (2-4). Мозякин с 10 очками стал лучшим бомбардиром «Металлурга» в плей-офф. Срок действия контракта 40-летнего форварда с уральцами истек 30 апреля.