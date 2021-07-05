Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Плотников рассказал, что получал в «Магнитке» меньше 75 миллионов рублей

14:10
Сергей Плотников. Фото ХК «Метулларг».
Сергей Плотников. Фото ХК «Метулларг».
Теги:

Экс-форвард «Металлурга» Сергей Плотников прокомментировал информацию о том, что получил в уральском клубе 75 миллионов рублей за сезон. 5 июля его контракт с «Магниткой» был расторгнут.

— Моя зарплата не 75 миллионов, — сказал Плотников. — Я пошел на понижение еще в прошлом сезоне, так что у меня далеко не 75. Сколько? Не скажу. Но в этот раз о каком-то пересмотре контракта даже речи не шло.

В минувшем сезоне 31-летний форвард набрал 43 (13+30) очка в 58 матчах регулярки и 9 (3+6) баллов в 12 играх плей-офф.

В 2017 году в составе СКА он выигрывал Кубок Гагарина, со сборной России становился чемпионом мира-2014.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Алексей Шевченко все материалы автора

Читайте также

«Лет 10 назад «Спартак» входил в 20 самых дорогих клубов Европы, а теперь мы в конце первой сотни». Большое интервью Леонида Федуна
Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
Бригада судей из Нидерландов будет работать на матче Англия — Дания
Юрий Жирков прокомментировал критику в адрес сборной России после Евро-2020
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд