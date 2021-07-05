Плотников рассказал, что получал в «Магнитке» меньше 75 миллионов рублей

Экс-форвард «Металлурга» Сергей Плотников прокомментировал информацию о том, что получил в уральском клубе 75 миллионов рублей за сезон. 5 июля его контракт с «Магниткой» был расторгнут.

— Моя зарплата не 75 миллионов, — сказал Плотников. — Я пошел на понижение еще в прошлом сезоне, так что у меня далеко не 75. Сколько? Не скажу. Но в этот раз о каком-то пересмотре контракта даже речи не шло.

В минувшем сезоне 31-летний форвард набрал 43 (13+30) очка в 58 матчах регулярки и 9 (3+6) баллов в 12 играх плей-офф.

В 2017 году в составе СКА он выигрывал Кубок Гагарина, со сборной России становился чемпионом мира-2014.