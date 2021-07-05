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«Ак Барс» заключил контракт с защитником «Бостона»

13:34
Стивен Кэмпфер. Фото ХК «Ак Барс».
Стивен Кэмпфер. Фото ХК «Ак Барс».
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Как ранее сообщал «СЭ», защитник Стивен Кэмпфер стал игроком «Ак Барса». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт казанцев.

Последние три года Кэмпфер выступал за «Бостон» в НХЛ — в минувшем сезоне он провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков с показателем полезности «+3».

Всего в лиге Кэмпфер провел 231 игру и записал на свой счет 39 (15+24) баллов.

По данным «Бизнес Online», зарплата американского игрока в казанском клубе составит 40-45 миллионов рублей за сезон.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20826

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Иван Шитик все материалы автора

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