«Ак Барс» заключил контракт с защитником «Бостона»

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Стивен Кэмпфер стал игроком «Ак Барса». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт казанцев.

Последние три года Кэмпфер выступал за «Бостон» в НХЛ — в минувшем сезоне он провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков с показателем полезности «+3».

Всего в лиге Кэмпфер провел 231 игру и записал на свой счет 39 (15+24) баллов.

По данным «Бизнес Online», зарплата американского игрока в казанском клубе составит 40-45 миллионов рублей за сезон.