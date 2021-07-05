«Ак Барс» заключил контракт с защитником «Бостона»
13:34
Как ранее сообщал «СЭ», защитник Стивен Кэмпфер стал игроком «Ак Барса». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт казанцев.
Последние три года Кэмпфер выступал за «Бостон» в НХЛ — в минувшем сезоне он провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков с показателем полезности «+3».
Всего в лиге Кэмпфер провел 231 игру и записал на свой счет 39 (15+24) баллов.
По данным «Бизнес Online», зарплата американского игрока в казанском клубе составит 40-45 миллионов рублей за сезон.
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