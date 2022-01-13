Московское «Динамо» расплатилось по долгам за прошлый сезон
Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» расплатилось по всем долгам за прошлый сезон.
Помимо этого, хоккеисты получили зарплату за ноябрь этого сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|47
|30
|17
|66
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|48
|28
|20
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|47
|18
|29
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|49
|26
|23
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|44
|17
|27
|40
|11
|Адмирал
|48
|14
|34
|33
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
Результаты / календарь
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|4 : 2
|7.01
|10:00
|
Амур – Спартак
|3 : 2 ОТ
|7.01
|14:30
|
ЦСКА – Витязь
|3 : 4 ОТ
|7.01
|15:00
|
Металлург – Локомотив
|3 : 1
|7.01
|17:00
|
СКА – Торпедо
|3 : 0
|7.01
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|4 : 1
|7.01
|17:30
|
Авангард – Динамо Мн
|3 : 0
|7.01
|20:30
|
Динамо Р – Автомобилист
|- : -
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