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Сегодня, 17:50

Московское «Динамо» расплатилось по долгам за прошлый сезон

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» расплатилось по всем долгам за прошлый сезон.

Помимо этого, хоккеисты получили зарплату за ноябрь этого сезона.

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1 СКА 47 30 17 66
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3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 48 28 20 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 47 18 29 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 49 26 23 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
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12.01
7.01 10:00
Адмирал – Ак Барс
 4 : 2
7.01 10:00
Амур – Спартак
 3 : 2 ОТ
7.01 14:30
ЦСКА – Витязь
 3 : 4 ОТ
7.01 15:00
Металлург – Локомотив
 3 : 1
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СКА – Торпедо
 3 : 0
7.01 17:00
Сочи – Нефтехимик
 4 : 1
7.01 17:30
Авангард – Динамо Мн
 3 : 0
7.01 20:30
Динамо Р – Автомобилист
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