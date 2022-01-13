«Металлург» и защитник Минулин продлили контракт

«Металлург» продлил контракт с защитником Артемом Минулиным, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение хоккеиста с командой рассчитано до конца сезона 2023/24.

В этом розыгрыше Минулин участвовал в 46 матчах за «Металлург» и набрал 13 (3+10) очков по системе «гол+пас». Защитник является лидером по показателю полезности во всей КХЛ (+22).

Всего на счету защитника 137 матчей в Лиге, 4 гола, 17 передач, показатель полезности «+41».