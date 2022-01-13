Даниил Вовченко из «Северстали» забил лакросс-гол в ворота «Автомобилиста»
Форвард «Северстали» Даниил Вовченко забил лакросс-гол в матче регулярного чемпионата КХЛ. Видео опубликовал официальный сайт лиги.
Нападающий отличился на 27-й минуте и сделал счет 1:2. На данный момент «Северсталь» проигрывает со счетом 2:4 по ходу третьего периода.
25-летний форвард выступает за «Северсталь» с 2016 года. В текущем сезоне в его активе 32 (14+18) очка в 48 матчах регулярного чемпионата.
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Локомотив – Ак Барс
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Витязь – Барыс
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Динамо М – Спартак
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СКА – Сочи
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