Даниил Вовченко из «Северстали» забил лакросс-гол в ворота «Автомобилиста»

Форвард «Северстали» Даниил Вовченко забил лакросс-гол в матче регулярного чемпионата КХЛ. Видео опубликовал официальный сайт лиги.

Нападающий отличился на 27-й минуте и сделал счет 1:2. На данный момент «Северсталь» проигрывает со счетом 2:4 по ходу третьего периода.

25-летний форвард выступает за «Северсталь» с 2016 года. В текущем сезоне в его активе 32 (14+18) очка в 48 матчах регулярного чемпионата.