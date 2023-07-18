Минское «Динамо» арендовало у «Филадельфии» вратаря Колосова
Вратарь Алексей Колосов, подписавший ранее трехлетний контракт с «Филадельфией», остается в минском «Динамо» еще на сезон.
Как сообщает пресс-служба клуба, воспитанник динамовской школы будет играть за «зубров» на правах аренды.
Колосов был задрафтован «Филадельфией» в 2021 году под 78-м общим номером. 9 июля 2023 года он подписал с клубом контракт.
В сезоне-2022/23 21-летний вратарь провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, процент отраженных бросков 91,2, коэффициент надежности 2,55, также у него 2 ассиста. В плей-офф Колосов сыграл 3 матча.
Источник: ХК Динамо Минск
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости