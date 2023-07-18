Минское «Динамо» арендовало у «Филадельфии» вратаря Колосова

Вратарь Алексей Колосов, подписавший ранее трехлетний контракт с «Филадельфией», остается в минском «Динамо» еще на сезон.

Как сообщает пресс-служба клуба, воспитанник динамовской школы будет играть за «зубров» на правах аренды.

Колосов был задрафтован «Филадельфией» в 2021 году под 78-м общим номером. 9 июля 2023 года он подписал с клубом контракт.

В сезоне-2022/23 21-летний вратарь провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, процент отраженных бросков 91,2, коэффициент надежности 2,55, также у него 2 ассиста. В плей-офф Колосов сыграл 3 матча.