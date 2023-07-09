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Сегодня, 04:32

Белорусский вратарь Колосов подписал трехлетний контракт с «Филадельфией»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь Алексей Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией», сообщает Capfriendly.

По сведениям источника, соглашение с 21-летним белорусом рассчитано на три года, по которому он будет получать 925 тысяч долларов в год.

Колосов был задрафтован «Флайерз» в 2021 году под 78-м общим номером.

НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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