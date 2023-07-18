«Авангард» заключил контракт с вратарем Проскуряковым

«Авангард» подписал двусторонний контракт сроком на один год с вратарем Ильей Проскуряковым, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 36-летний Проскуряков провел за «Трактор» 31 матч, в которой одержал 11 побед при коэффициенте надежности 2,44 и 90,9 процентах отраженных бросков. Кроме того, четыре встречи Проскуряков закончил на «ноль».

В КХЛ голкипер играл за «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру», «Сочи» и рижское «Динамо».