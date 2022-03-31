Мичков сосредоточен на МХЛ и не думает о международных турнирах

Нападающий СКА Матвей Мичков признался, что сейчас не думает о международных турнирах. 17-летний россиянин сосредоточен на выступлениях в МХЛ.

«О международных турнирах не думаю. Сейчас сосредоточен на Молодежной хоккейной лиге. И у нас основная задача — это Кубок Харламова. Мы будем играть и работать только для того, чтобы завоевать его.

Сейчас в МХЛ все так же. Надо выходить и играть. Никто просто так не будет отдавать победу. Поэтому приходится на каждый матч настраиваться очень серьезно, делать все ради победы. Не могу сказать, легче или тяжелее. Обычно всё. Как в прошлом сезоне, так и сейчас", — цитируют «Известия» Мичкова.