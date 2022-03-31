Ротенберг против Федорова — кто победит? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 12.00 обсудят главные события второго раунда Кубка Гагарина.

Главные темы:

— «Магнитка» в невероятной серии прошла «Авангард»;

— кто заменит Хартли;

— есть ли шансы у «Трактора» в финале «Востока»;

— Ротенберг против Федорова.