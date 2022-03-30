Маклюкову заочно вручили шапку лучшего игрока «Металлурга» в матче с «Авангардом»

Защитник Алексей Маклюков признан лучшим игроком «Металлурга» в матче против «Авангарда». Андрей Чибисов заочно вручил защитнику шапку лучшего игрока, сообщает пресс-служба клуба.

Маклюков получил травму в седьмом матче серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3).

В третьем периоде 28-летний игрок заблокировал бросок Арсения Грицюка. Шайба попала в голову хоккеисту «Металлурга». Маклюкову потребовалась помощь медперсонала. Он покинул площадку на носилках. Игрок находится в больнице.