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Сегодня, 11:01

«Металлург» объявил о подписании контракта с Рябыкиным

Рябыкин стал помощником Воробьева в «Металлурге»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Дмитрий Рябыкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Металлург» объявил о подписании контракта с тренером Дмитрием Рябыкиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Рябыкин станет помощником главного тренера Ильи Воробьева.

10 октября «Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с Рябыкиным. Омичи набрали 13 очков в 16 матчах и до смены тренера занимали восьмое место в турнирной таблице «Востока».

46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года, в мае 2022-го он возглавил «Авангард».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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