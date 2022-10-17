«Металлург» объявил о подписании контракта с Рябыкиным

Рябыкин стал помощником Воробьева в «Металлурге»

«Металлург» объявил о подписании контракта с тренером Дмитрием Рябыкиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Рябыкин станет помощником главного тренера Ильи Воробьева.

10 октября «Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с Рябыкиным. Омичи набрали 13 очков в 16 матчах и до смены тренера занимали восьмое место в турнирной таблице «Востока».

46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года, в мае 2022-го он возглавил «Авангард».