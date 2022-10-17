Гребенкин перейдет из «Металлурга» в «Амур» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Гребенкин перейдет из «Металлурга» в «Амур» на правах аренды.

В текущем сезоне на счету 19-летнего форварда 7 матчей в КХЛ и ни одного набранного очка.