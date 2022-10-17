«Металлург» расторг контракт с защитником Хохловым

«Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Ильей Хохловым.

27-летний россиянин перешел в «Магнитку» в межсезонье. В текущем сезоне он провел в КХЛ 13 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

В прошлом сезоне он выступал за «Северсталь» и в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 21 (4+17) очко.