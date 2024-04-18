«Металлург» — «Локомотив»: видеообзор первого матча финала Кубка Гагарина

«Металлург» дома обыграл «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Магнитка» повела в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 14.30 мск.