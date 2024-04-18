«Металлург» — «Локомотив»: ничья после первого периода

«Металлург» и «Локомотив» не забросили шайб в первом периоде стартового матча финальной серии Кубка Гагарина — 0:0. Встреча проходит в Магнитогорске.

Хозяева сделали 13 бросков, у гостей — 4.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.