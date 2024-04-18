Фетисов вспомнил, как Лавров и Шойгу уговорили его сыграть за ЦСКА в 51 год

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» вспомнил свою последнюю игру за ЦСКА в 51 год.

— В 51 год я сыграл официальную встречу в составе ЦСКА. Сергей Викторович Лавров поспособствовал этому: «А что, слабо тебе сыграть?» Я ответил: «Сереж, я уже 11 лет не играл». Он сказал мне попробовать, уговорили они меня с Шойгу (министром обороны РФ. — Прим. «СЭ»). Это была главная новость в мире в день игры. Тогда я занимал пост сенатора от Приморского края. Зашел в раздевалку, закрыл дверь и понял, что я хоккеист ЦСКА. Вспомнил свой ритуал подготовки, отыграл матч. Плохо или хорошо — неважно.

Полный стадион, два Сергея (Лавров и Шойгу. — Прим. «СЭ») в ложе, мой отец. Папа, кстати, в 93 года до сих пор заставляет меня надевать шлем, когда я играю в хоккей. Там также была моя семья, были и мои друзья. Меня переполняли эмоции, думал только о том, какой я счастливый парень, что столько лет занимался любимым делом, — сказал Фетисов «СЭ».

На данный момент Фетисов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Государственной думы РФ.

После завершения карьеры игрока Фетисов с 1998 по 2002 год работал ассистентом главного тренера в «Нью-Джерси».