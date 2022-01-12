Матч «Витязь» — «Барыс» отменен из-за коронавируса

Пресс-служба КХЛ сообщила об отмене матча регулярного чемпионата «Витязь» — «Барыс» из-за коронавируса.

По состоянию на вечер 12 января у четырех хоккеистов и четырех представителей «Витязя» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч «Витязь» — «Барыс», запланированный на 13 января.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.